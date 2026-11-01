Antakya'da cinsel taciz suçundan aranan hükümlü tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak tutuklandı.
Giriş: 01.11.2026 - 02:49 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İ.D.’yi Antakya’da yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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