Payas'ta otomobil yol kenarına uçtu: 2 yaralı
Hatay'da otoyolda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2026 - 02:47 Güncelleme:
Hatay’da otoyolda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, otoyolun PayasDörtyol güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazanın ardından ekipler bölgede çalışma başlatarak gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yaralı 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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