Roma döneminden bu yana durmadan yanan ateşte künefe pişirdiler

Hatay'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup gezgin, Arsuz ilçesinde bulunan ve Roma döneminden bu yana yandığı bilinen Yanartaş'ta doğal ateşin üzerinde coğrafi işaretli Antakya künefesi pişirerek farklı bir deneyim yaşadı.

Antakya'da yaşayan Gökhan Uzunparmak ve arkadaşları, doğa yürüyüşü yapmak için Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'ndeki Zilli Şelalesi mevkiini seçti. Kayaların arasından çıkan doğal gaz nedeniyle yüzyıllardır yandığı bilinen Yanartaş'ın bulunduğu bölgede farklı bir etkinlik yapmak isteyen grup, yanlarında getirdikleri coğrafi işaretli Antakya künefesini durmadan yanan ateşin üzerinde pişirdi. Künefeyi hazırladıkları sırada şiddetli fırtınaya yakalanan grup, zor şartlarda pişirdikleri künefeyi yiyerek doğanın tadını çıkardı. Etkinlik sırasında yanlarına gelen köylüler ise yıllardır yanan ateşin başında ilk kez künefe yapıldığını gördüklerini söyledi.

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"Yüzyıllardır kayaların arasından çıkan ateşin yandığı bir yerde künefe yaptık"

Yüzyıllardır sönmeyen ateşte kentin coğrafi işaretli lezzeti künefeyi yaptıklarını belirten Gökhan Uzunparmak, "Arkadaşlarımızla birlikte bir doğa yürüyüşü grubumuz vardı. Hafta sonu yaptığımız bir yürüyüş sırasında Arsuz ilçesinin Kurtbağı Mahallesi'nde bulunan Zilli Şelalesi yakınlarında Yanartaş olarak bilinen bir yeri keşfettik. Yüzyıllardır kayaların arasından ateş çıkan bir yer. Burada arkadaşlarımızla bir etkinlik yapmaya karar verdik. Yanımızda götürdüğümüz künefeyi hep birlikte hazırladık. Tam yiyeceğimiz sırada çok şiddetli bir fırtınaya yakalandık. Künefeyi istediğimiz gibi pişiremeden yemek zorunda kaldık. Ancak burada çok güzel bir anımız oldu. Köylüler yanımıza gelerek ilk kez orada insanların künefe yaptığını gördüklerini söylediler. Bu da çok hoşumuza gitti. Hep birlikte oturduk, künefemizi paylaştık. Bizim için unutulmaz bir etkinlik oldu. Köylülerin anlattığına göre bu ateş, atalarından beri biliniyor ve yüzyıllardır yanmaya devam ediyor. Bir Antakyalının gidip orada künefe yapması onlar için de ilginç bir olay olmuş. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Hem farklı hem de keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl da yağmurlar başlamadan önce yeniden gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.