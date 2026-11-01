Hatay'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Giriş: 01.11.2026 - 12:51 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdalyan Mahallesi'nde şüphelendikleri C.Ş'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
C.Ş. gözaltına alındı.
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