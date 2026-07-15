Bursa'da yaşayan genç kız, Hatay'a gelerek 15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in kabrini ziyaret etti

Bursa'da yaşayan genç kız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Gülşah Güler'in Hatay'daki kabrini ziyaret etti.



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hira Bayır, şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki kabrini ziyaretinde dua etti, karanfil bıraktı.



Bayır, AA muhabirine, uzun süredir Güler'in kabrini ziyaret etmek istediğini söyledi.



18 yaşına girdikten sonra ailesinin izniyle ilçeye geldiğini belirten Bayır, "16 yaşımdan bu yana Gülşah ablamın yanına gelmek istiyordum. Yaşım küçük olduğu için ailem izin vermemişti. 18 yaşıma girer girmez ilk isteğim onun kabrini ziyaret etmek oldu." diye konuştu.



Ziyaretin kendisi için manevi bir anlamı olduğunu anlatan Bayır, şunları kaydetti:



"Rüyamda Gülşah ablamı gördüm. Bana kendi beresini takarak 'Sen de benim yanıma gel.' dedi. Bu rüya beni çok etkiledi. En büyük hayalim onun gibi özel harekat polisi olmak. Ailem Gülşah ablanın ailesine ulaştı. Sağ olsunlar beni otogardan alıp misafir ettiler. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için kendilerine çok teşekkür ediyorum."

