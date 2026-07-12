Dörtyol ilçesinde traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İbrahim İkiz (67), Özerli Mahallesi'nde manevra yaptığı sırada kullandığı traktörden düştü. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İkiz, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde müdahale rağmen yaşamını yitirdi.

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