Hatay'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları dronla görüntülendi.
Giriş: 12.07.2026 - 16:42 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları dronla görüntülendi.
Amik Ovası'nda bazı çiftçiler tarafından ekilen ve halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.
Aşağıoba Mahallesi'nde sarıya bürünen ayçiçeği tarlası, dronla görüntülendi.
Bazı vatandaşlar ise ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çektirdi.
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