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        LGS sınavında tam puan alan Emir Nur doktor olmak istiyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Emir Nur, gelecekte doktor olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 15:45 Güncelleme:
        LGS sınavında tam puan alan Emir Nur doktor olmak istiyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Emir Nur, gelecekte doktor olmayı hedefliyor.

        Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan mezun olan Nur, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

        Nur, AA muhabirine, disiplinli bir şekilde çalışarak sınava hazırlandığını söyledi.

        Emeğinin karşılığını tam puanla almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Nur, "İnşallah istediğim liseye yerleşebilirim ve istediğim gibi bir hayatım olur. Hedefim, insanlara yardım edebilmek, hastalara çare olabilmek, bu yüzden doktor olmak istiyorum." dedi.

        Anne Özlem Nur da oğlunun her zaman yanında olduğunu kaydetti.

        Baba Gökhan Nur ise oğlunun elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu belirterek, ona destek olan başta öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

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