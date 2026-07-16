Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Fenerbahçeli aile, sarı-lacivert sevgisini apartmanlarına yansıttı

        Fenerbahçeli aile, sarı-lacivert sevgisini apartmanlarına yansıttı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Cüneydioğlu ailesi, taraftarı oldukları Fenerbahçe'nin renklerini ve amblemini, 3 katlı aile apartmanının dış duvarına işletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Fenerbahçeli aile, sarı-lacivert sevgisini apartmanlarına yansıttı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Cüneydioğlu ailesi, taraftarı oldukları Fenerbahçe'nin renklerini ve amblemini, 3 katlı aile apartmanının dış duvarına işletti.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan Cüneydioğlu ailesi, binanın dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı. Fenerbahçe'nin amblemini de dış cepheye işleten aile, binanın mahallede "Fenerbahçe konutu" olarak anılmasını sağladı.

        Apartmanda yaşayan 31 yaşındaki Yusuf Cüneydioğlu, AA muhabirine, daha önce de aynı renklere sahip olan binanın, aile büyüğü Cevdet Cüneydioğlu'nun talebi üzerine yeniden boyatıldığını söyledi.

        Fenerbahçe sevgisinin kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Cüneydioğlu, "Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekiliyor. Biz de Fenerbahçeli olduğumuz için aynı tutkuyla devam ediyoruz. Fenerbahçe aşığı olarak Aziz Yıldırım'ı burada görmeyi isteriz." diye konuştu.

        Cüneydioğlu, fotoğraf çektirmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        Hatay'da yaralı ve bitkin bulunan 18 kuş tedavilerinin ardından doğaya salı...
        Hatay'da yaralı ve bitkin bulunan 18 kuş tedavilerinin ardından doğaya salı...
        Hatay'ın dünyaya dağılan mozaikleri "dijital müzede" bir araya getirildi
        Hatay'ın dünyaya dağılan mozaikleri "dijital müzede" bir araya getirildi
        Fanatik ailenin sarı laciverte boyatıp, amblem koydurduğu 'Fenerbahçeli ev'...
        Fanatik ailenin sarı laciverte boyatıp, amblem koydurduğu 'Fenerbahçeli ev'...
        Hataylı çiftçilerin kavurucu sıcakta tozlu mesaisi sürüyor
        Hataylı çiftçilerin kavurucu sıcakta tozlu mesaisi sürüyor
        Antakya'da hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Antakya'da hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Hatay'da 15 Temmuz anma programında vatandaşlar tek yürek oldu
        Hatay'da 15 Temmuz anma programında vatandaşlar tek yürek oldu