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        Hatay'da yaralı ve bitkin bulunan 18 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı

        Hatay'da yaralı ve bitkin halde bulunan 18 kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Hatay'da yaralı ve bitkin bulunan 18 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı

        Hatay'da yaralı ve bitkin halde bulunan 18 kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince farklı zamanlarda bulunan 6 kerkenez, 6 peçeli baykuş, 4 kartal, leylek ve şahin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

        Veteriner hekimlerce bakım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan kuşlar, merkez Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaya salındı.

        Merkezin Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, yabani kuşların genelde ateşli silah yaralanması veya diğer travmatik yaralanmalarla merkeze getirildiğini belirtti.

        Bu yıl 59 yaban hayvanını tedavilerinin ardından doğaya bıraktıklarını anlatan Altuğ, tedaviye rağmen tekrar doğal yaşamına dönemeyecek durumdaki 22 yabani kuşu da hayvanat bahçelerine gönderdiklerini ifade etti.

        Etkinliğe, Hatay DKMP Müdürü Nuri Akın, HMKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Peker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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