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        Hatay'ın dünyaya dağılan mozaikleri "dijital müzede" bir araya getirildi

        SALİM TAŞ - Hatay'da 1932-1939 dönemindeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve dünyanın farklı ülkelerindeki müzelerde sergilenen mozaikler dijital ortamda bir araya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Hatay'ın dünyaya dağılan mozaikleri "dijital müzede" bir araya getirildi

        SALİM TAŞ - Hatay'da 1932-1939 dönemindeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve dünyanın farklı ülkelerindeki müzelerde sergilenen mozaikler dijital ortamda bir araya getirildi.


        Antakya Sanat Müzesi Derneği (ASM-DER) Başkanı İskender Azaroğlu'nun girişimiyle farklı ülkelerdeki 40'tan fazla müzede sergilenen Antakya mozaiklerinin bir araya getirilmesi için çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 3 yıl süren çalışmayla kentte Princeton Üniversitesi öncülüğünde 1932-1939'da gerçekleştirilen kazılarda çıkarılan mozaikler, "antiochmuseumofart.org" adlı internet sitesinde bir araya getirildi.

        Mozaiklerin çıktığı alanlar ile bugün sergilendikleri müzeler ve dönemlerine ilişkin Türkçe ve İngilizce bilgilerin yer aldığı sitede, eserlerle ilgili 700'den fazla görsel de bulunuyor.

        Sanatseverler, kentteki kazılarda çıkarılan ancak farklı ülkelerde sergilenen mozaikleri "dijital müze" sayesinde bir arada görme şansı yakalıyor.

        - Hedef "Antakya Sanat Müzesi" kurmak

        ASM-DER Başkanı İskender Azaroğlu, AA muhabirine, kapsamlı bir çalışmayla Antakya mozaiklerini dijital arşivde bir araya getirdiklerini söyledi.

        Dijital arşivin sanatseverlerin yanı sıra araştırmacılar ve sanat tarihçileri için de kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığını belirten Azaroğlu, şöyle devam etti:

        "Antakya'da 1932 yılından itibaren yapılan kazılarda çıkarılan ve dünyanın 40'tan fazla müzesine dağılan mozaikleri titizlikle derledik. Bunları kazı kazı, ev ev, oda oda istifleyerek bir web sitesi oluşturdum. 700 görsel ve tek tek açıklaması var. Hangi müzede sergilendiği, hangi yüzyıla ait olduğu gibi detayları da mevcut. Bu müze bir başlangıç oldu."

        Azaroğlu, 2024'ten bu yana hizmet veren sitelerini bugüne kadar 30 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bilgisini verdi.

        - Replika müze de oluşturmak istiyorlar

        Dijital arşivin yanı sıra eserleri fiziksel ortamda da bir araya getirme amacıyla gönüllülerin desteğiyle çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Azaroğlu, bu kapsamda 27 mozaik panel ile 2 heykelin replikasını tamamlayarak kentte sergilediklerini ifade etti.

        Azaroğlu, 2 yıl içinde replika koleksiyon sayısını 100 panele ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Amacımız, derneğin çalışmalarını gençlerle ilerletmek, Antakya'nın kültürel değerlerini ve varlıklarını korumak, bunları daha ileri taşımak, birbirleriyle sosyal iletişimde olmalarını sağlamak ve mirasımıza sahip çıkmak. Derneğimizin bir diğer amacı gelecekte Antakya Sanat Müzesi'nin kurulumunu sağlamak ve kalıcı bir yere taşınmak olacaktır."

        ASM-DER Başkan Yardımcısı Emir Çekmecelioğlu da dijital arşivin ardından replika çalışmalarıyla dünyanın farklı müzelerine dağılmış kültürel mirası aynı ortamda bir araya getireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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