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        Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" sürüyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali üçüncü gününde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 00:43 Güncelleme:
        Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" sürüyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali üçüncü gününde devam etti.

        İskenderun Belediyesi tarafından organize edilen festival, üçüncü gününe tekne ve deniz araçlarının gösterisiyle başladı.

        Daha sonra Atatürk Anıt Alanı'nda devam eden etkinliklerde mehteran takımı konserinin ardından Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.

        Havai fişek gösterisinin yapıldığı etkinlikte şarkıcı Mahsun Kırmızıgül sahne aldı.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, 2 saatlik sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.


        Festival etkinlikleri yarın şarkıcı Çelik konseriyle son bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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