Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali üçüncü gününde devam etti.



İskenderun Belediyesi tarafından organize edilen festival, üçüncü gününe tekne ve deniz araçlarının gösterisiyle başladı.



Daha sonra Atatürk Anıt Alanı'nda devam eden etkinliklerde mehteran takımı konserinin ardından Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.



Havai fişek gösterisinin yapıldığı etkinlikte şarkıcı Mahsun Kırmızıgül sahne aldı.



Sevilen şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, 2 saatlik sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.





Festival etkinlikleri yarın şarkıcı Çelik konseriyle son bulacak.

