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        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kutlandı

        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 21:29 Güncelleme:
        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kutlandı

        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaymakam Muhammet Önder, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Bülent Tarhan ile İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Dönmez, törende, 5 Temmuz'u büyük bir coşkuyla, çeşitli konserler ve spor etkinlikleriyle kutlayacaklarını belirtti


        Törene, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ile askeri ve sivil erkan da katıldı.

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