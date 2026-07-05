Samandağ ilçesinde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.
Denetimlerde 2 bin 304 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, 2 bin 719 aracı da inceledi.
Çalışmalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 4 zanlıyı yakalayan ekipler, farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Öte yandan yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
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