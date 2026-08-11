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        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram esrar ele geçirildi

        Hatay'da 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram esrar ele geçirildi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Hatay'da 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram esrar ele geçirildi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakoluk Mahallesi'ndeki bir arazide kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce arazide yapılan aramada, 915 kök Hint keneviri ile 39 kilo 560 gram kubar esrar bulundu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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