Hatay'da 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram esrar ele geçirildi

Ekiplerce arazide yapılan aramada, 915 kök Hint keneviri ile 39 kilo 560 gram kubar esrar bulundu.

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