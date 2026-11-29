Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 29.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapısuyu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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