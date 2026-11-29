Payas ilçesi çarşı merkezi Ayvalık Sokak’ta kedi ile farenin kovalamacısını gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Bilinenin aksine farenin kedinin peşine düştüğü anlar gülümsetti. Fare ve kedi kovalamacası bir süre devam ederken, birbirlerine zarar veremeden gözden kayboldular.

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