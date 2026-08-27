Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 27.08.2026 - 11:14 Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstiklal Mahallesi'ndeki sahilde dün denize giren Salih Yıldız (35), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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