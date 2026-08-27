Hatay'da Yeşilay tarafından baba çocuk futbol etkinliği düzenlendi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde baba-çocuk futbol etkinliği organize edildi.
Giriş: 27.08.2026 - 11:13 Güncelleme:
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde baba-çocuk futbol etkinliği organize edildi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve çocukları, halı sahada çift kale maç yaptı.
Babaları ile aynı sahada ter döken çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam etkinliklerinin sürdürüleceğini belirtti.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ