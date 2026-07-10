Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan caminin yerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.



Derebahçe Mahallesi'nde Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.



Hayırseverlerin desteğiyle yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı.



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, caminin açılışında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ibadethanelerin de zarar aldığını belirtti.



Şehrin inşa ve imar çalışmalarının sürdüğünü anlatan Masatlı, "Depremden bugüne kadar 131'inci camimizi açmış olduk. Şu anda yapımı devam eden 40 camimiz daha var." dedi.



Masatlı, hayırseverlerin katkısıyla kentte Kur'an kursu ve gençlik merkezlerinin de yapıldığını kaydetti.

