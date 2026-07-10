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        Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan caminin yerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan caminin yerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Derebahçe Mahallesi'nde Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

        Hayırseverlerin desteğiyle yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, caminin açılışında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ibadethanelerin de zarar aldığını belirtti.

        Şehrin inşa ve imar çalışmalarının sürdüğünü anlatan Masatlı, "Depremden bugüne kadar 131'inci camimizi açmış olduk. Şu anda yapımı devam eden 40 camimiz daha var." dedi.

        Masatlı, hayırseverlerin katkısıyla kentte Kur'an kursu ve gençlik merkezlerinin de yapıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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