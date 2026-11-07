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        Hatay'da depremlerin ardından 139'uncu cami ibadete açıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 139'uncu cami, dualarla ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Hatay'da depremlerin ardından 139'uncu cami ibadete açıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 139'uncu cami, dualarla ibadete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkhan ilçesinde devletin koordinasyonu ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Falaylar Camisi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Caminin açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, camilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna mekanlar olduğunu belirtti.

        Afetin ardından kent genelinde yapımı tamamlanan 139'uncu camiyi hizmete aldıklarını kaydeden Masatlı, ayrıca 51 yeni Kur'an kursu ile 14 gençlik merkezinin açıldığını, 25 cami ile 19 Kur'an kursu inşasının da sürdüğünü ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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