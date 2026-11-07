Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 07.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. ve Ö.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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