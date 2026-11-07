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        Dere yatağında alkol tüketirken hareketsiz kalan şahıs ekipleri harekete geçirdi

        Hatay'da Özerli deresi yatağında alkol tüketirken sızarak hareketsiz kalan şahsın köprüden düştüğünü düşünen vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Sağlık sorunu bulunmayan şahıs kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Dere yatağında alkol tüketirken hareketsiz kalan şahıs ekipleri harekete geçirdi

        Hatay’da Özerli deresi yatağında alkol tüketirken sızarak hareketsiz kalan şahsın köprüden düştüğünü düşünen vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Sağlık sorunu bulunmayan şahıs kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde bulunan Özerli deresi yatağında alkol tüketen şahıs baygınlık geçirerek sızdı. Köprü altında şahsı hareketsiz gören vatandaşlar, şahsın köprüden düşerek yaralandığını düşünerek durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs, kontrol amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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