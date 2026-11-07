HBB'nin denemeleriyle öğrenciler sınavlara hazırlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için düzenlediği ücretsiz kurs ve deneme sınavlarıyla gençlere destek oluyor.

HBB Destek Eğitim Merkezi’nde 8. sınıf öğrencileri ile 12. sınıf ve lise mezunu öğrenciler, sınavlara yönelik derslerin yanı sıra rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinden de yararlanıyor. Antakya’daki merkezde 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni eğitim döneminde öğrencilere haftanın 7 günü eğitim veriliyor.

Kurs kapsamında öğrencilerin sınav sürecine hazırlanması amacıyla düzenli deneme sınavları da gerçekleştiriliyor. Denemeler sayesinde öğrenciler sınav atmosferini deneyimlerken zaman yönetimi becerilerini geliştirme ve eksiklerini görme fırsatı buluyor.

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Kursların başlamasından bu yana 150 mezun öğrenciye her hafta cuma günü olmak üzere toplam 8 deneme sınavı uygulandı. Hafta sonu gruplarında ise 12. sınıftaki 163 öğrenciye 4 YKS, 8. sınıftaki 117 öğrenciye ise 3 LGS deneme sınavı yapıldı.

HBB yetkilileri, sınav takviminin son ayında öğrencilerin sınav pratiğini artırmak amacıyla seri deneme sınavlarının gerçekleştirileceğini belirtti.