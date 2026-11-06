Hatay'da kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler M.B.A, H.K. ve K.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da İstiklal Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

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