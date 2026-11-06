Hatay'da kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da İstiklal Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
Ekipler, gün içerisinde yaşanan tartışmanın ardından kıraathanedeki bir kişiye yönelik molotofkokteyli atıldığını belirledi.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler M.B.A, H.K. ve K.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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