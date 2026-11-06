İskenderun'da 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

L.Ö.’nün kasten yaralama suçundan 3 yıl, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hakkında kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından yakalama emri bulunan ve toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

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