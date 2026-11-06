Dereye düşerek vefat eden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Dörtyol ilçesi Özelli Mahallesi Mezarlığı’nda Cihan Basatemir'in gerçekleştirilen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Cenazeye, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinçsever Kalkan da katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

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