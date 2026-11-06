Hatay'da dereye düşerek yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde dün Cihan Basatemir dereye düşmüş ve yaklaşık 1 kilometre ileride baygın halde bulunmuştu. Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Basatemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze törenine, Basatemir'in ailesi, yakınları ile Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan ve vatandaşlar katıldı.

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