Samandağ'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı.
Giriş: 07.11.2026 - 00:47 Güncelleme:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.E.’yi Samandağ’da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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