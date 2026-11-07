Hatay'da TOKİ ve Emlak Konut rezerv alanları değerlendirildi

Toplantıda ayrıca kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Rezerv alanlardaki fiziki ilerleme ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, projelerin hızlı, koordineli ve titizlikle sürdürülmesine yönelik hususlar görüşüldü.

Toplantıda; 6 Şubat depremleri sonrasında Hatay’da başlatılan yeniden ihya ve inşa çalışmaları kapsamında TOKİ ve Emlak Konut tarafından yürütülen rezerv alan projelerinin mevcut durumu ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla TOKİEmlak Konut rezerv alanları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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