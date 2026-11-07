Depremin ardından inşa edilen 139'uncu cami ibadete açıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan Falaylar Camii, düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı. Cami, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da inşa edilerek ibadete açılan 139. cami oldu.

Açılış programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, İl Müftüsü Necati Şafak, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Necati Şafak, camilerin toplumdaki önemine dikkat çekerek Falaylar Camii’nin hayırlı olmasını diledi ve yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Mustafa Masatlı ise deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımların devam ettiğini ifade etti. Masatlı, caminin bölge halkına hizmet vereceğini belirterek hayırlı olmasını diledi.

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Program, İl Müftüsü Necati Şafak’ın yaptığı dua ve kılınan ilk namazın ardından sona erdi. Program sonrasında Çetin Falay 46 Yaş Kur’an Kursu ile İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu ziyaret edilerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.