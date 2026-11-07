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        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Asi Nehri'nde balıkçıların oltasına takılan zırhlı vatoz balığı görünümüyle ürküttü Amatör balıkçı Mustafa Uslu: "İlk başta zehirli olabileceğini düşünerek dokunmaya bile korktuk"

        Asi Nehri'nde balıkçıların oltasına takılan zırhlı vatoz balığı görünümüyle ürküttü Amatör balıkçı Mustafa Uslu: "İlk başta zehirli olabileceğini düşünerek dokunmaya bile korktuk"

        Hatay'da amatör balıkçıların Asi Nehri'nde oltasına takılan leopar desenli, sert ve dikenli yapısıyla dikkat çeken balık tedirginliğe neden oldu. Daha önce hiç karşılaşmadıkları balığın zehirli olabileceğinden endişelenen balıkçılar, yaptıkları araştırmanın ardından türün zırhlı vatoz balığı olduğunu öğrendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:05 Güncelleme:
        Asi Nehri'nde balıkçıların oltasına takılan zırhlı vatoz balığı görünümüyle ürküttü Amatör balıkçı Mustafa Uslu: "İlk başta zehirli olabileceğini düşünerek dokunmaya bile korktuk"

        Hatay'da amatör balıkçıların Asi Nehri'nde oltasına takılan leopar desenli, sert ve dikenli yapısıyla dikkat çeken balık tedirginliğe neden oldu. Daha önce hiç karşılaşmadıkları balığın zehirli olabileceğinden endişelenen balıkçılar, yaptıkları araştırmanın ardından türün zırhlı vatoz balığı olduğunu öğrendi.

        Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşayan Bedrettin Okuyucu, yaklaşık 20 yıldır hobi olarak balıkçılık yapıyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla birlikte Asi Nehri'nde balık tutan Okuyucu'nun oltasına, daha önce hiç görmediği leopar desenli, dikenli ve sert yapılı bir balık takıldı. Yakalamış olduğu balığın türünü merak eden Okuyucu, yaptığı araştırma sonucunda balığın zırhlı vatoz balığı olduğunu öğrendi. Yıllardır balık tutmasına rağmen ilk kez böyle bir türle karşılaştığını belirten Okuyucu, balığı ilk gördüğünde korktuğunu ve tüketilmesini tavsiye etmediğini söyledi. Balığın Asi Nehri'ne nasıl geldiği bilinmezken, vatandaşlar tarafından akvaryumdan nehre bırakılmış olabileceği değerlendiriliyor.

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        "20 yıldır balık tutuyorum, ilk defa böyle bir balıkla karşılaştım"

        Yıllardır Asi Nehri'nde balık tutmasına rağmen ilk kez böyle bir balıkla karşılaştığını ve ilk gördüğünde korktuğunu söyleyen Bedrettin Okuyucu, "Yaklaşık 20 yıldır balık tutuyorum. Buraya gelip biraz balık tutalım dedik. Burada genellikle sazan, kefal ve çupra gibi balıklar çıkar. Ancak ilk defa böyle bir balıkla karşılaştım. Zırhlı vatoz balığı olduğunu söylediler. Çok değişik bir balık. Vücudu oldukça sert ve her tarafı diken gibi çıkıntılarla kaplı. İlk gördüğümde korktum. Yakalayıp kovaya koyduk, şu anda canlı. Görmek isteyenler gelip bakabilir. Bence yenilecek bir balık değil, ben yemem. Bu kadar yıldır balık tutmama rağmen ilk kez böyle bir türle karşılaşıyorum" dedi.

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        "İlk başta zehirli olabileceğini düşünerek dokunmaya bile korktuk"

        Balığı ilk yakaladıklarında zehirli olabileceği endişesiyle dokunmaya korktuklarını söyleyen Mustafa Uslu ise "Bugün burada balık yakalamaya geldik. Sazan ve sekiz bıyıklı balığın yanı sıra ilk defa zırhlı vatoz balığıyla karşılaştık. Daha önce böyle bir balık görmemiştik. Dışının oldukça sert olduğunu fark ettik. İnternetten araştırdığımızda istilacı bir tür olduğunu öğrendik. İlk başta zehirli olabileceğini düşünerek dokunmaya bile korktuk. Daha sonra araştırdıktan sonra elimize aldık. Bir tane büyük, yanında da 56 tane yavru zırhlı vatoz balığı yakaladık. Yenilip yenilmeyeceğini bilmiyorum ancak ben tüketilmesini tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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