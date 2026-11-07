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        Antakya'da uyuşturucu taciri yakalandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 00:52 Güncelleme:
        Antakya'da uyuşturucu taciri yakalandı

        Hatay’ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince yakalandı.

        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan Y.A., gözaltına alındı.

        Adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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