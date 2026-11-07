Antakya'da uyuşturucu taciri yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince yakalandı.
Giriş: 07.11.2026 - 00:52 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan Y.A., gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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