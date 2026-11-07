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        Elif öğretmen, 15 yıl önce sıralarında oturduğu okulda ders veriyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 15 yıl önce mezun olduğu ilkokulda öğretmenlik yapan Elif Temizkan, öğrencilerinin en iyi eğitimi alması için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Elif öğretmen, 15 yıl önce sıralarında oturduğu okulda ders veriyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 15 yıl önce mezun olduğu ilkokulda öğretmenlik yapan Elif Temizkan, öğrencilerinin en iyi eğitimi alması için çaba gösteriyor.

        İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Hatay'da tamamlayan Temizkan, 2023 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

        Üniversite eğitiminin ardından memleketine dönen Temizkan, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığı bu süreçte kendisinin de 15 yıl önce mezun olduğu 23 öğrencinin bulunduğu Yanıkpınar İlkokulunda vekil öğretmenlik yapmaya başladı.

        Temizkan, yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı okulda hem öğrencilerine ablalık yapıyor hem de onların en iyi eğitimi alabilmesi için özveriyle çalışıyor.

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        - "Burada çalışmak bana daha çok bağlılık hissi veriyor"

        Elif Temizkan (25), AA muhabirine, bir zamanlar eğitim gördüğü ilkokulun, dedesinin muhtarlık yaptığı dönemde onun büyük çabasıyla yaptırıldığını söyledi.

        Kendisinin de eğitim aldığı okulda görev yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Temizkan, şöyle konuştu:

        "Ben de bu sıralardan geçtim. Çocuklarla ders işlerken bazen aynı duyguları tekrar yaşıyormuş gibi hissediyorum. Çocuklarla eğitimimize devam ederken bazen geçmişe dönüyorum. Onlardan bir parça taşıyormuş gibi hissediyorum. Tarif edilmesi zor ama çok da güzel bir duygu. Burada çalışmak bana daha çok bağlılık hissi veriyor."

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        Temizkan, çocukların kendisini hem bir öğretmen hem de bir abla olarak gördüğünü dile getirdi.

        Dede Hayrettin Temizkan (85) da muhtarlığı döneminde yaptırılan okuldan mezun olan torununun yine burada görev yapmasından büyük gurur duyduğunu belirtti.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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