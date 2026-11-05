Hatay'da dereye düşen çocuk öldü (2) - Yeniden
Giriş: 05.11.2026 - 13:35 Güncelleme:
Yazı işleri müdürlerine
‘Hatay'da sel sularına kapılıp dereye düşen çocuk kurtarıldı’ başlıklı haberimiz, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden geçildi.
YENİDEN
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Alican GÜMÜŞ/DÖRTYOL (Hatay),
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