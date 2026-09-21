Hatay'da eşini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki evde dün tartıştığı eşi Emine Çil’i (47) pompalı tüfekle öldüren Kadir Çil’in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eşi Kadir Çil tarafından pompalı tüfekle vurulan Emine Çil, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.
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