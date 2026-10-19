Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 19.10.2026 - 10:38 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sutaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ