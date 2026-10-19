Hatay'da PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.
Kaymakamlık ve Payas Belediyesince yapılan yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.
Merkez koordinatörü Cem Kağır da binada konferans salonu ve geniş atölyelerle daha farklı branşlarda eğitimler verileceğini belirtti.
Konuşmaların ardından protokol üyelerince binanın açılış kurdelesi kesildi.
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