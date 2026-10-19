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        Hatay'da PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı

        Hatay'ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Hatay'da PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı

        Hatay'ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Kaymakamlık ve Payas Belediyesince yapılan yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

        Merkez koordinatörü Cem Kağır da binada konferans salonu ve geniş atölyelerle daha farklı branşlarda eğitimler verileceğini belirtti.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerince binanın açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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