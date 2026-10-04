Hatay'da firari 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül-3 Ekim'de asayiş uygulamaları yaptı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 58 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.
Hükümlüler cezaevine gönderildi, 12 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
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