Hatay'da firari 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 58 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

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