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        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül-3 Ekim'de asayiş uygulamaları yaptı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 58 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

        Hükümlüler cezaevine gönderildi, 12 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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