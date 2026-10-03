Hatay'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 03.10.2026 - 22:59 Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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