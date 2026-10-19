Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Plakası öğrenilemeyen E.D. yönetimindeki hafif ticari araç, Numune Mahallesi'nde A.S.O. idaresindeki 31 BDC 463 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
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