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        Hatay'da içi boş havuzda mahsur kalan bal porsuğu kurtarıldı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde içi boş havuzda mahsur kalan bal porsuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 18:56 Güncelleme:
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        Hatay'da içi boş havuzda mahsur kalan bal porsuğu kurtarıldı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde içi boş havuzda mahsur kalan bal porsuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hacılar Mahallesi'nde susuz bir havuzda porsuğun mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havuz içerisinde mahsur kalan bal porsuğunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen bal porsuğu, doğal yaşam alanına salındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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