Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimlerine ulaşılamayan iki otomobil, Kurtmezrası-Avsuyu yolunda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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