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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimlerine ulaşılamayan iki otomobil, Kurtmezrası-Avsuyu yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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