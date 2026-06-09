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        Hatay'da kavşağa düşen Türk bayrağını yoldan geçen sürücüler kaldırdı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ipinin kopması nedeniyle kavşağa düşen Türk bayrağının yoldan geçen sürücüler tarafından kaldırılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Hatay'da kavşağa düşen Türk bayrağını yoldan geçen sürücüler kaldırdı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ipinin kopması nedeniyle kavşağa düşen Türk bayrağının yoldan geçen sürücüler tarafından kaldırılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Numune Evler Mahallesi'nde kavşaktaki direkte bulunan 24 metrekarelik bayrak, rüzgarda ipinin kopması nedeniyle düştü.

        Yoldan geçerken durumu fark eden 4 kişi, araçlarından inip kavşağa çıktı.

        Vatandaşlar, el birliğiyle katladıkları bayrağı, otobüs terminalindeki güvenlik görevlilerine teslim etti. Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, bayrağı yeniden direğe astı.

        Düşen bayrağın vatandaşlar tarafından kaldırılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, makamında ağırladığı vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

        Sürücülerden 30 yaşındaki Yılmaz Kaya, gazetecilere, Türk bayrağının düştüğünü görünce aracını durdurduğunu söyledi.

        33 yaşındaki Yasemin Ercan da bayrağı özenle katladıklarını ifade ederek, "Türk, Kürt, Çerkez, hiç fark etmiyor, hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Bayrak düştüğünde içim ürperdi, çok etkilendim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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