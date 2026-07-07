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        Hatay'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir süredir haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Hatay'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir süredir haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Hayvanlarını otlatmak için Haydarlar Mahallesi mevkisine giden Naciye Kıran'dan (46) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Kıran'ın bulunması için Haydarlar Gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Dron destekli arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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