Hatay'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir süredir haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.



Hayvanlarını otlatmak için Haydarlar Mahallesi mevkisine giden Naciye Kıran'dan (46) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Kıran'ın bulunması için Haydarlar Gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.



Dron destekli arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

