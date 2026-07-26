Hatay'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren sporculara ödül verildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen turnuva, Antakya Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvanın farklı yaş kategorilerinde 180 sporcu yarıştı. Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen yarışmada dereceye giren 36 sporcuya madalya verildi.

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