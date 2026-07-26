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        Hatay'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Hatay'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen turnuva, Antakya Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.

        Turnuvanın farklı yaş kategorilerinde 180 sporcu yarıştı.

        Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen yarışmada dereceye giren 36 sporcuya madalya verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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