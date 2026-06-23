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        Hatay'da muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Hatay'da muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı düzenlendi.

        Muhtarların kurumsal donanımları, iletişim becerileri ve mevzuat bilgilerinin güçlendirilmesi amacıyla organize edilen program, İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Vali Mustafa Masatlı, programın açılışında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalardan dolayı muhtarlara teşekkür etti.

        Eğitimin muhtarlara katkı sağlayacağını dile getiren Masatlı, "Burada edinilecek her bilgi, mahallelerimiz ve kırsal alanlarımıza daha hızlı ve nitelikli hizmet olarak dönecektir." dedi.

        İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner de programın, muhtarların bilgi ve liderlik becerilerini geliştirmesi açısından önemli fırsat sunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın muhtarlara ve akademiye verdiği destek, devletimizin sizlere olan güveninin en büyük nişanesidir. Sizler buradan alacağınız bilgilerle mahallelerinizde birer ışık olacaksınız." diye konuştu.

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