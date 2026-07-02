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        Hatay'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

        Hatay'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Hatay'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

        Hatay'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "şantaj", "tehdit yoluyla nitelikli yağma" ve 2025 yılında bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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