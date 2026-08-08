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        Hatay'da otomobille çarpışan 2 motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan 2 motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Hatay'da otomobille çarpışan 2 motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan 2 motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Hamza Melih A. idaresindeki 31 BCK 550 plakalı motosiklet ile Mustafa Eren Ç. yönetimindeki 31 ALR 872 plakalı motosiklet Ocaklı Mahallesi'nde dönüş yapmaya çalışan Kazım F. yönetimindeki 46 KL 644 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 2 motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 sürücü ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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