Hatay'da polis ekiplerinin 10 aylık operasyonlarında yakalanan 2 bin 305 şüpheli tutuklandı

Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.

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