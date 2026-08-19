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        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da polis ekiplerinin 10 aylık operasyonlarında yakalanan 2 bin 305 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da polis ekiplerinin 10 aylık operasyonlarında yakalanan 2 bin 305 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Hatay'da polis ekiplerinin 10 aylık operasyonlarında yakalanan 2 bin 305 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim 2025-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde 1204 operasyon düzenledi.

        Çalışmalarda 6 bin 616 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 bin 305'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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