Hatay'da polis ekiplerinin 10 aylık operasyonlarında yakalanan 2 bin 305 şüpheli tutuklandı
Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.
Giriş: 19.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim 2025-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde 1204 operasyon düzenledi.
Çalışmalarda 6 bin 616 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 bin 305'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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